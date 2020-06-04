مدرب الزمالك السابق: مرتضى منصور لم يتدخل في قراراتي.. ولا خلاف مع شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد حلمي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن تصريحات محمود عبد الرازق شيكابالا ضده جاءت بسبب انفعال الأخير، مشيراً إلى أن مرتضى منصور لا يتدخل في قراراته.

وقال حلمي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": "استبعدت شيكابالا من مباراة السوبر، لأنه ابتعد عن التمرين لفترة طويلة، وهو يعلم أن الملتزم سيكون متواجداً معي".

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وأضاف: "تصريحاته هو وإبراهيم صلاح بأنهم لم يكونوا يتمرنوا كانت نتيجة انفعالهم، والمدرب عندما يستبعدك بتبقى حزين لأنه يكون وضع هدف له، ولا يوجد خلافات معه وأنا أحب شيكابالا".

وتابع حلمي: "لم يكن هناك اعتراض من الإدارة بسبب استبعاده، ومرتضى منصور رئيس النادي عمره ما اتدخل في قراراتي، وكان يحل المشاكل بذكاء شديد".

وأتم حلمي تصريحاته: "لا اتحدث على أي نادٍ عندما أرحل عنه، ولم أخرج من الزمالك وأنا أرغب في العودة إليه، لا اهتم بالأموال عندما يلجأ الزمالك لي في الوقت الحرج".