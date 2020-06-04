مدرب الزمالك السابق: بطولة السوبر المصري 2017 الأغلى في مسيرتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد حلمي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن بطولة السوبر المصري التي حققها القلعة البيضاء في عام 2017، هي الأغلى في مسيرته، لأنه حققها على حساب الأهلي في ذلك الوقت.

وقال حلمي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": "بطولة السوبر المصري 2017 هي الأغلى بالنسبة لي، لأننا حققناها على حساب الأهلي".

وأضاف: "احترمت الأهلي في هذه المباراة، وكنت ألعب برد الفعل في هذه المباراة وليس الفعل، ومشيت المباراة زي ما أنا عاوزها، وكانت بطولة مهمة بالنسبة لنا".

وأتم حلمي تصريحاته عن سبب بعده عن المجال الكروي في الوقت الحالي: "المجال دلوقتي لا يوجد به الكفاءة والتقييم الصح، وحالياً الأمر يمشي بالحب وخفة الدم وهذا لا يناسبني، أنا أحب العمل في هدوء".