مدرب أحمال الزمالك السابق: حفني يمتلك فنيات تؤهله للتواجد في برشلونة.. ويعاني بدنياُ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قال مارسيو سامبايو مخطط الأحمال السابق بنادي الزمالك، أن أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك السابق وقت كان متواجداً مع الفريق يمتلك مستويات فنية وإمكانيات تؤهله للعب في برشلونة، لكنه يعاني كثيراً على المستوى البدني.

وصرح مخطط أحمال الزمالك السابق في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" "مهمة مدرب الأحمال توفير الامكانيات التي تؤهل اللاعبين لتقديم أفضل مستوى ممكن لأطول فترة".

وواصل "قمت بتحويل الأمور في الزمالك لشكل احترافي، شغل يومي ومعمل لتحليل الاداء وتنظيم للروتين اليومي، كان هناك أوزان زائدة تم التعامل معها".

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وأكمل "في فترة وجودي لم يكن هناك إصابات في الفريق بشكل كبير، لقد قمت بمنح اللاعبين قوة وطاقة عضلية أكبر للتحسن".

واستمر "أيمن حفني كان يمتلك إمكانيات فنية تؤهله للعب في برشلونة، لكن كان ينقصه القوة العضلية ويعاني من مشاكل بدنية لا تؤهله للاستمرارية في المباريات، طوال فترة تواجدي معه لم يعاني من أي إصابة بسبب تطويري للجانب البدني له".

وأضاف "أيضا كان هناك عمل كبير مع حازم إمام قائد الفريق لتطوير قوته العضلية، لم تحدث له أي اصابات أيضا، يوسف أوباما أيضا كنت اعمل معه بشكل قوي".

واختتم "مصطفى فتحي في تلك الفترة كان هناك آمال كبيرة عليه وقمنا بعمل جيد أيضا".