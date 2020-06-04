نجم الجزائر السابق: مصر ظهرت بشكل متواضع في بطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد رابح ماجر نجم منتخب الجزائر السابق، إن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي يعتبر سفيراً للعرب في أوروبا، مشيراً إلى أن منتخب مصر ظهر بشكل متواضع في بطولة أمم أفريقيا الماضية.

وقال ماجر في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": "لا أحب أقارن بين اللاعبين العرب، ومحمد صلاح ورياض محرز وأشرف حكيمي سفراء لنا في البطولات الأوروبية".

Advertisements

وأضاف: "مستواهم كبير وأتمنى لهم التوفيق، وأن يذهبوا بعيدا في مشوارهم، ومحرز يقدم أداء جيداً مع مانشستر سيتي، ونفس الشئ بالنسبة لصلاح مع ليفربول".

وتحدث ماجر عن فوز منتخب الجزائر ببطولة أمم أفريقيا 2019: "الجزائر فازت ببطولة أفريقيا بالأداء، وقدمنا أداء ممتازاً منذ بداية البطولة وكنا نستحق الفوز بها".

واختتم نجم الجزائر السابق: "منتخب مصر منتخب قوي وكنا نرشحه للفوز بالبطولة لأنه صاحب الأرض، ولكنه ظهر بمستوى متواضع".