قناة الزمالك: ما قاله فيكن على الهواء بشأن نادي القرن مختلف عن الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح خالد الغندور مقدم برنامج الزمالك اليوم عبر فضائية الزمالك بأن ما قاله فيكن جيزميجيان المسئول السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مختلف تمامًا عما تحدث به في الكواليس.
وقال الغندور عبر فضائية الزمالك: "ما قاله دكتور فيكن على الهواء كان احترامًا للعشرة والعلاقة الطويلة مع الاستاذ مصطفى مراد فهمي وبعض الأشخاص داخل الاتحاد الإفريقي."
وظهر فيكين جيزميجيان ضيفًا على فضائية الزمالك مساء الأربعاء من أجل الحديث بشأن كواليس إعلان نادي القرن العشرين في إفريقيا.
وتابع الغندور: "لكن ما قاله وما يعلمه فيكن خارج الهواء قصة وحكاية ورواية، وأنا أحترم أن الكوادر الزملكاوية محترمة وليست كاذبة وكلمتها تحترم ويحترم العلاقات الطيبة داخل الاتحاد الإفريقي حتى لو كان هناك اختلاف."
وأضاف: "ما يعلمه دكتور فيكين وما قد يقوله خارج الهواء لا يساوي ربع ما قاله على الهواء."
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