شوقي غريب يكشف كيف يعد منتخب مصر للأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أن الجهاز الفني قام بتهجيز ملف خاص بكل منتخب تأهل لدورة الالعاب الأولمبية في طوكيو من أجل دراسة كل المنتخبات بشكل وافي ودقيق.

وتأهل منتخب مصر تحت 23 عام للمشاركة في أولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها لعام 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال شوقي غريب في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورت 2" "الجهاز الفني بالكامل عمل مؤخرا على دراسة كل المنتخبات التي تأهلت للأولمبياد، هناك 13 منتخباً تأهلوا بجانب مصر ويتبقى فقط ممثلي أمريكا الشمالية".

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وأضاف "لدينا كل التسجيلات لجميع المنتخبات المتأهلة، تم توزيعها على افراد الجهاز المعاون لتجهيز ملف شامل عن كل منتخب، وبعد القرعة يتم التركيز مع المنتخبات التي ستتواجد معنا بالمجموعة".

واستمر "لقد قمنا بإرسال البرنامج الخاص بإعداد المنتخب الأولمبي للجنة الأولمبية المصرية ويتضمن 8 تجمعات وعدد من المباريات الودية".

وأضاف "كنا نستعد لمواجهة البرازيل والأرجنتين وأيضا فرنسا وألمانيا ودياً استعدادا للأولمبياد لو أقيمت في موعدها قبل التأجيل، كنا نستهدف بالاعداد ان نحقق انجاز جديد لمصر وليس فقط تمثيل مشرف".

واختتم "هناك دعم كبير من جانب جميع المسؤولين لنا وقاموا بتوفير كل الأمور والاحتياجات، أتمنى أن يكون هناك استئناف للنشاط في أقرب وقت لكي يتم اعداد اللاعبين للمنتخبات، لو لم يعد الدوري الحالي في منتصف يوليو لأي أسباب يمكن أن يكون الدوري الجديد في منتصف أغسطس، لو تأخر لما بعد قد تكون مشكلة للمنتخبات".