غريب يفضل بقاء رمضان صبحي في الأهلي.. ويشيد بمصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أن الأفضل للمنتخب سواء الأولمبي أو الأول هو بقاء رمضان صبحي بصفوف النادي الأهلي، مشيراً الى أن الأمر في النهاية يعود لأمور تفاوضية بين الأهلي ونادي هدرسفيلد الإنجليزي مالك عقد اللاعب.

وساهم رمضان صبحي في قيادة منتخب مصر الأولمبي للتتويج بأمم أفريقيا تحت 23 عام والتأهل لأولمبياد طوكيو والتي تأجلت لعام 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال شوقي غريب في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر برنامج "بطولة أمم أفريقيا الأخيرة زادت من شعبية رمضان صبحي، كان له دور كبير مع المنتخب، قائد حقيقي والجميع يحبه، تواجد معنا في كل المعسكرات وساهم الأمر في مزيد من الانسجام عكس لو كان محترفا، قدم أداء راقي واستحق لقب الأفضل".

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وأضاف "أعتقد أن الأفضل للمنتخب سواء الأول أو الأولمبي هو استمراره في الأهلي لفترة أخرى، لكن في النهاية الأمر له جوانب عديدة تخص ناديه الأصلي والمطالب المالية وما يريده الأهلي، لكن بالنسبة لي ارى أن بقاءه في الأهلي أفضل للجميع".

واستمر "ما قدمه مصطفى محمد والشخصية التي ظهر بها خلال البطولة افادت الجميع، فاصبح المهاجم الأول للزمالك وهناك اعتماد عليه بسبب شخصيته وتألقه رغم وجود لاعبين كبار وأجانب بالفريق، أيضا البدري كان يضعه في حساباته للمنتخب الأول".

واختتم "نحن نتابع عمر مرموش بشكل عام، لقد سبق وتواجد معنا في عدد من المباريات الودية لكن تواجده في الخارج اعاق وجوده في بعض المعسكرات وأيضا كان يصعب تواجده في بطولة افريقيا الأخيرة بالكامل، كان ليشارك في مباراتين فقط بسبب الأجندة الدولية".