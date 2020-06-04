محمد حلمي: مرتضى منصور لم يتدخل في الفنيات خلال تواجدي كمدرب

أكد محمد حلمي المدير الفني السابق للزمالك، صباح اليوم الخميس، أن مرتضى منصور رئيس النادي الحالي رجل ذكي جدا، ودائما ما يقف مع القلعة البيضاء وخصوصا في الماديات، ولم يتدخل فيالفنيات أثناء تواجده كمدير فني.
وقال محمد حلمي في حوار له مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "مرتضى منصور رجل ذكيجدا، ويتعامل مع الأشخاص بذكاء شديد، ودائما ما يقف مع الفريق والنادي وخصوصًا في الماديات".
وأضاف: "في فترة تواجدي كمدير فني للزمالك، رئيس النادي مرتضى منصور لم يتدخل في تشكيل الفريق، ولكن هذا حدث معي مرة واحدة بسبب توصيل معلومات خاطئة له".
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