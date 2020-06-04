أحمد عبدالحليم: الزمالك الأحق بلقب نادي القرن الإفريقي

أكد أحمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء تعرضت لظلم كبير في بسبب عدم حصوله على لقب نادي القرن الإفريقي. وأضاف عبدالحليم خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك، أن الزمالك الأحق بلقب نادي القرن الإفريقي. قناة نادي الزمالك، أن الزمالك الأحق بلقب نادي القرن الإفريقي. وتابع " أي شخص منتمي لنادي الزمالك ولم يعترف بأحقية نادي الزمالك بلقب نادي القرن فهو شخص قراره خاطئ". نادي الزمالك بلقب نادي القرن فهو شخص قراره خاطئ". وشهدت الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي المصري بسبب محاولات الزمالك في الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي، تزامنًا مع الذكرى العشرين لتتويج الأهلي باللقب القاري.

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