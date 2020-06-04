خالد الغندور عن إشادة حلمي طولان بقرارات الأهلي: لا تعليق

رد الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي بقناة نادي الزمالك، على حلمي طولان مدرب نادي إنبي بسبب إشادة الأخير بقرارات النادي الأهلي. وأصدر النادي الأهلي أمس الثلاثاء عدة قرارات من ضمنها إزالة اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء ومقاضاة نادي الزمالك بسبب لافتة نادي القرن. آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء ومقاضاة نادي الزمالك بسبب لافتة نادي القرن. وأشاد حلمي طولان مدرب الزمالك الأسبق بقرارات الأهلي معلقًا عبر صحفته Advertisements الشخصية بموقع تويتر، " كل التحية والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي على قراراته المحترمة الصادرة اليوم". الشخصية بموقع تويتر، " كل التحية والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي على قراراته المحترمة الصادرة اليوم". ورد الغندور عبر برنامجه اليومي بقناة نادي الزمالك، قائلاً " لا تعليق". وأضاف " حتى لو كنت مختلف مع رئيس نادي الزمالك، فيجب أن يكون نادي الزمالك رقم واحد".

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