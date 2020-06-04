محمد حلمي يكشف سبب غيابه عن مجال التدريب في الفترة الحالية

كشف محمد حلمي المدير الفني السابق للزمالك، صباح اليوم الخميس، عن سبب غيابه وعدم تواجده بمجال التدريب في الفترة الأخيرة.

وقال محمد حلمي خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون

تايم: "المجال دلوقت مش مجال كفاءه، كلها ماشية بالحب وخفة الدم ، وأن دائما ما أتبع الحق في طريقتي ، والاجواء الحالية لا تناسبني".

وأضاف :" طموحي أن أدرب أحد الأندية، ولكن الإتفاقات تتغير بعد ذلك بيني وبيني الأندية بعد مشاهدة أداء اللاعبين، والمطالب تزداد".

وأتم : " الفرق حاليا تحتاج إلي شغل كبير ومجهودات عالية، وإذا تواجدت في الفترة الحالية سأضيع ما حققته خلال مسيرتي التدريبية".