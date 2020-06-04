أحمد عبدالحليم: عمر جابر لاعب رائع وابن الزمالك

أشاد أحمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك السابق، بظهير أيمن نادي بيراميدز عمر جابر. وارتبط اسم عمر جابر بالعودة مرة أخرى لنادي الزمالك خلال الصيف المقبل. لنادي الزمالك خلال الصيف المقبل. وقال عبدالحليم خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك، " عمر جابر لاعب رائع للغاية، وهو من أبناء نادي الزمالك". الزمالك، " عمر جابر لاعب رائع للغاية، وهو من أبناء نادي الزمالك". وأضاف " عمر جابر في حال عودته للزمالك شئ ليس غريبًا باللاعب يعشق الزمالك".

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