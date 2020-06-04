أحمد عبد الحليم يشيد بثنائي دفاع الزمالك

أوضح أحمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك السابق، رأيه في محمد عبدالغني نجم دفاع القلعة البيضاء الحالي. الحالي. وقال عبدالحليم خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك، "محمد عبدالغني هو مستقبل دفاع نادي الزمالك وكذلك محمود الونش". "محمد عبدالغني هو مستقبل دفاع نادي الزمالك وكذلك محمود الونش". وأضاف "الونش وعبدالغني مازالا صغيران والمستقبل أمامهم كبير مع نادي الزمالك".

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