قرار ناري من أحمد مجاهد حول موقفه من الترشح لانتخابات الجبلاية

كشف أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، موقفه من الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة. وقال مجاهد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة سواء تم تطبيق بن الـ 8 سنوات أو إلغائه، وسأبتعد هذه الدورة لكي أشاهد وجوه جديدة ودورها فى إدارة الكرة فى مصر.



وأضاف: " لا أظن ترشح أحمد شوبير على مقعد رئاسة اتحاد الكرة أمام هاني أبوريدة". صادق، المذاع على قناة "Ten": "لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة سواء تم تطبيق بن الـ 8 سنوات أو إلغائه، وسأبتعد هذه الدورة لكي أشاهد وجوه جديدة ودورها فى إدارة الكرة فى مصر.وأضاف: " لا أظن ترشح أحمد شوبير على مقعد رئاسة اتحاد الكرة أمام هاني أبوريدة".

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