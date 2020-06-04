كشف مارسيو سامبايو مدرب الأحمال السابق بنادي الزمالك، السبب وراء سرعة المحترف المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي. وقال سامبايو خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، "سرعة محمد صلاح مسألة مرتبطة بالجينات، بالإضافة لكونه قصير القامة". "سرعة محمد صلاح مسألة مرتبطة بالجينات، بالإضافة لكونه قصير القامة". وأضاف " التكوين الجسماني لمحمد صلاح ساعده بشكل كبير ليصبح لاعب قوي من الناحية البدنية". لاعب قوي من الناحية البدنية". كما أشاف سامبايو بمواطنه البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك والحائز على ثنائية الدوري وكأس مصر مع القلعة البيضاء في موسم 2014 - 2015، مؤكدًا أنه أكبر المدربين في البرتغال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب أحمال الزمالك السابق يكشف سبب سرعة محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.