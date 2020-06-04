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شوبير ينفي عودة الدوري المصري 20 يوليو المقبل

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نفى الإعلامي أحمد شوبير ، مساء أمس الأربعاء، ما تم تداوله على الساحة ، بأن عودة ستكون في 20 يوليو المقبل.

وقال شوبير خلال برنامجعه ملعب أون

تايم: "لا توجد لدينا أي معلومة واضحة بخصوص عودة النشاط من عدمه، ولا يوجد لدينا سوى الانتظار الاجتماع المقبل لمعرفة ما يحدث".

وأضاف: "كل ما قيل عن عودة الدوري المصري في 20 يوليو المقبل غير صحيح".

وأكمل : "وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عرض كل ما لديه لعودة النشاط تدريجيا، وتم تفضيل الانتظار إلى الأسبوع المقبل لإعلان القرارات".

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