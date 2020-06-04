مدرب أحمال الزمالك السابق يكشف الفترة التي تحتاجها الأندية لإعداد لاعبيها

كشف مارسيو سامبايو مدرب الأحمال السابق بالزمالك، عن الفترة التي تحتاجها الأندية المصرية لإعداد لاعبيها قبل استئناف الموسم الحالي. وعمل سامبايو ضمن الجهاز الفني السابق للزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو في العام 2015. وقال مدرب أحمال الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " الأندية المصرية تحتاج ما بين 3 إلى 4 أسابيع لإعداد لاعبيها بشكل جيد بسبب فترة التوقف الكبيرة في مصر". في مصر". وأشاد مارسيو سامبايو بالفترة التي عمل فيها داخل نادي الزمالك مؤكدًا على حبه لجماهير القلعة البيضاء. كما أشاد بنجم الزمالك يوسف أوباما مؤكدًا أن المستوى البدني القوي الذي يظهر اللاعب عليه هو من نتاج عمله أثناء عمله بنادي الزمالك.

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