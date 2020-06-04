رياضة | الأهلي يحسم موقف عاشور وفتحي من المشاركة في التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم موقف عاشور وفتحي من المشاركة في التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ النادي الأهلي موقفه النهائي من مشاركة الثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي نجمي الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية وقت عودتها من جديد.

وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين الأهلي وثنائي الفريق حيث قرر أحمد فتحي رفض التجديد للأحمر والانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز في الصيف القادم.

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فيما تحدث حسام عاشور عن أزمة بينه وبين الأهلي في الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الإجتماعي بسبب تعطيل النادي لخوض ماتش إعتزاله ليتخذ النادي قرارات حازمة ويقرر توجيه الشكر له.

وقرر مسئولو النادي الأهلي عدم مشاركة أيا من حسام عاشور او أحمد فتحي في تدريبات الفريق الجماعية حال عودتها بداية من يوم 15 يونيو القادم.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد اكد منذ فترة أن فرق الدوري المصري الممتاز ستعود إلى التدريبات الجماعية من جديد بداية من يوم 15 يونيو القادم تمهيدا لعودة مسابقة الدوري المصري.