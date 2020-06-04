رياضة | شوبير: من ينكر تاريخ حسام عاشور "جاحد".. وهناك أندية ترغب في التعاقد معه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير: من ينكر تاريخ حسام عاشور "جاحد".. وهناك أندية ترغب في التعاقد معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي أحمد شوبير إن حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حالة صدمة كبيرة. بسبب ما حدث من النادي الأحمر تجاه اللاعب.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"حسام عاشور في حالة صدمة كبيرة مما حدث".

واستنكر :"من ينكر عطاء وتاريخ حسام عاشور مع النادي الأهلي فهو جاحد".

وواصل :"إدارة النادي الأهلي تتخذ القرارات بما تراها من صالح العام، لكن عندما ننظر إلى تاريخ حسام عاشور فهو الكابتن الأهم للنادي".

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وتابع :"حسام عاشور ليس في "شطار" شريف إكرامي ولم ينجح في التعبير عن جهة نظره".

وأشار :"حسام عاشور بالفعل تلقى طلبات من أندية بالحصول على خدماته".

وزاد :" في الفترة الحالية بالتحديد من الممكن أن يتلقى حسام عاشور عرضًا مغريا، ومن الممكن أن يوافق عليه".

وواصل :"حسام عاشور بدأ ينتظر هذا العرض، فمن الممكن أن يلعب زملائه القدامى دورًا حيويا في فريقه المقبل".

وأكمل :"حسام عاشور لن يعلن في الوقت الحالي عن ناديه الجديد ولكن بعد فترة من الفترات سيقوم بالإعلان عن وجهته المقبلة".