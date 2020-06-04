رياضة | جورديولا يخاطب نجم منتخب الجزائر لضمه فى الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر جورديولا يخاطب نجم منتخب الجزائر لضمه فى الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع المدرب الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط نادي أي سي ميلان الإيطالي ضمن أولوياته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت RMCsport الفرنسية الشهيرة أن المدرب الاسباني ‏بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي تحدث شخصياً مع اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب نادي ميلان الإيطالي حول إمكانية انتقاله من اي سي ميلان إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت التقارير أن بيب جوارديولا يري أن اللاعب الدولي الجزائري الشاب إسماعيل بن ناصر قادر علي التألق بقوة مع نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد الآداء المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع النادي الإيطالي ومنتخب الجزائر في بطولة أمم أفريقيا.

يذكر أن بن ناصر يعد من ناشئين نادي آرسنال الإنجليزي وقد انضم لصفوف نادي أي سي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لعام 2019.