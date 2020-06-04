رياضة | عاجل - الأهلي يؤجل عودته للتدريبات الجماعية بعد قرار مجلس الوزراء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يؤجل عودته للتدريبات الجماعية بعد قرار مجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، تأجيل تحديد موعد استئناف التدريبات الجماعية للفريق الأحمر لمدة أسبوع آخر، نظرًا لغموض مصير عودة الدوري الممتاز في الفترة الحالية بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار جهاز الأهلي بقيادة "فايلر" بتأجيل موعد عودة التدريبات الجماعية لمدة أسبوع جديد، بعدما علم بقرار مجلس الوزراء بتأجيل البت في عودة النشاط الرياضي للأسبوع المقبل.

واستقر المدرب السويسري على مد البرنامج البدني للاعبين لمدة أسبوع آخر، وتأجيل استئناف التدريبات الجماعية بالوقت الحالية، على أن يحصل اللاعبين على يوم راحة طبقاً للخطة التي تم اعتمادها منذ مطلع أزمة فيروس كورونا الذي تفشي في جميع أنحاء العالم.

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ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني للأهلي خطة استئناف تدريبات فريق الكرة بعد اعتماد الدولي قرار استئناف النشاط الرياضي بشكل رسمي.

ولا يزال مصير الموسم الكروي الحالي غامضا حيث لم يحسم مجلس الوزراء حتي الآن موقفه استئناف النشاط الرياضي من عدمه بسبب استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك رغم تأكيدات مسئولي اللجنة الخماسية تقديم كافة السيناريوهات للحكومة بخصوص عودة النشاط.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي كان يتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب، قبل توقف البطولة في منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.