رياضة | مدرب المنتخب الأوليمبي يوجه رسالة إلى محمود سعد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب المنتخب الأوليمبي يوجه رسالة إلى محمود سعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي رسالة إلى الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة المصري عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وقال مدرب المنتخب الأوليمبي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :"بقول للدكتور محمود سعد حمد الله على السلامة هو من الشخصيات المحترمة جدًا".

وواصل شوقي :"زاملت الدكتور محمود سعد في الملاعب فترة ما، وهو يتمتع بخلق عال، ويخدم الكرة المصرية بكل مجهود".

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وتابع مدرب الفراعنة :"بتمنى الشفاء لزوجة أحمد فتحي وبناته وأي بيت فيه مصاب يتألم من فيروس كورونا فهو ألم لنا جميعًا".

وفي سياق آخر، أكد غريب إن عدم استئناف النشاط الرياضي سيضع منتخب مصر والأهلي والزمالك في ورطة كبيرة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"حال استئناف المباريات في منتصف شهر يوليو المقبل، سنكون قادرين على إنهاء بطولة الدوري في شهر أكتوبر".