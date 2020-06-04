رياضة | مانشستر يونايتد يقدم عرضًا رسميًا لضم كوليبالي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يقدم عرضًا رسميًا لضم كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي عرضا رسميا لنادي نابولي الإيطالي لضم المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وقالت شبكة سكاي سبورت الإيطالية اليوم أن نادي ‏مانشستر يونايتد الإنجليزي قدم عرض رسمي لصفوف نظيره نادي نابولي الإيطالي يبلغ 71 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط دفاع النادي الإنجليزي بالموسم الجديد. وأضافت الشبكة الإيطالية الشهيرة:" نادي نابولي الإيطالي رفضوا هذا العرض حيث يقيمون قيمة المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي بـ89 مليون جنيه إسترليني". يذكر أن كل من نادي ليفربول الإنجليزي ونظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن المهتمين بالتعاقد مع المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي صاحب الـ28 عاما والذي تألق بقوة مع نادي نابولي الإيطالي خلال السنوات الماضية.

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