رياضة | مانشستر سيتي سينتظر شهرين للتعرف على موقفه من المشاركة في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي سينتظر شهرين للتعرف على موقفه من المشاركة في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي سينتظر إلى قرابة شهرين للتعرف على موقفه من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت التقارير، إلى أن السيتي سينتظر شهرين لمعرفة موقفه من الاستئناف الذي تقدم به ضد عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع عقوبة على السيتي بمنعه من خوض المنافسات الأوروبية، لمدة موسمين، بسبب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

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وتقدم مانشستر سيتي باستئناف ضد عقوبة يويفا، وذلك أمام محكمة التحكيم الرياضية.

ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية فأن محكمة التحكيم ستنظر في استئناف مانشستر سيتي على مدى ثلاثة أيام، بداية من يوم الإثنين المقبل.

وأكدت مصادر داخل محكمة التحكيم، للصحيفة، أن القرار النهائي بشأن استئناف مانشستر سيتي قد يستغرق شهرين.