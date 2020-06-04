رياضة | صلاح الناهي رئيسا لقطاع الناشئين بنادي سموحة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر صلاح الناهي رئيسا لقطاع الناشئين بنادي سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، قرارا بتعيين صلاح الناهي مدرب الكروم الأسبق، رئيسا لقطاع الكرة لنادي سموحة.

كما قرر عامر تعيين محمود صبحي رئيسا لقطاع الناشئين لنادي سموحة خلال الفترة الحالية.

على جانب آخر، استعد نادي سموحة بكافه الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط الرياضي والاجتماعي بعدما ظل متوقفا لأكثر من ثلاث أشهر في ظل انتشار فيروس كورونا.