رياضة | رئيس المصري: استكمال الموسم يعني القضاء على الدوري المقبل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس المصري: استكمال الموسم يعني القضاء على الدوري المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سمير حلبية رئيس النادي المصري، موقف ناديه من استكمال الدوري للموسم الحالي.

وقال حلبية في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الدولة هي المنوطة باتخذ القرار وهي التي تفهم ما يحدث ولكننا نقوم قبمنح رأي استشاري فقط".

وتابع :"ليس لدينا أي مانع من استكمال الدوري، ولكن متى سيتم فتح الطيران، خاصة وان كل ناد يملك لاعبين أجانب ومن المفترض في حالة عودتهم أين يقضوا 14 يوما في الحجر الصحي".

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وواصل :"الأندية تحتاج أيضًا إلى فترة إعداد لمدة 6 أسابيع على الأقل وهو ما يعني أننا دخلنا على شهر أغسطس".

وأشار :"من السهل استكمال الدوري ولكن هذا يعني أنك قضيت على دوري الموسم المقبل، هذه هي وجهة نظري، وهذا من ناحية التوقيت".

وأكمل :"نحن في ظهر قاهر، قمنا بعرض رأينا كأندية والدولة ستتخذ القرار المناسب وكلنا ملتزومون بهذا القرار".