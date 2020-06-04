رياضة | قائد أستون فيلا يعلن التحدي بعودة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر قائد أستون فيلا يعلن التحدي بعودة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جاك جريليش، نجم أستون فيلا، عن شعوره بالضغط والمسؤولية، مع قرب انطلاق المباريات المتبقية من الدوري الإنجليزي، في ظل الوضع الصعب لناديه الطامح في تفادي الهبوط.

وقال جريليش في تصريحات لسكاي سبورتس: "أشعر بمزيد من الضغط، والمسؤولية، خاصة مع غياب الجماهير، لكن ذلك يحفزني أيضًا، فالكل يشاهد المباريات الكبرى، وأمامنا 10 مباريات مهمة، وأرى أن المباراة الأولي هي الأصعب، فإذا فزنا بها، سنخرج من المراكز الثلاثة الأخيرة. نتحلى بالثقة، وعدنا في أفضل صورة ممكنة".

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وأضاف: "لا أريد أن أبدو مغرورا، لكني أحب ذلك الضغط، وفكرة كوني الفتي المحلي وقائد الفريق، فقد قدمت أداء جيدا منذ بداية الموسم".

وأكد: "سندخل مباشرة في معركة بقاء ونحن على أتم الاستعداد لها، تحدثنا مرتين أسبوعيًا عن الأمور الخططية والذهنية، وناقشنا الأخطاء التي ارتكبناها، خاصة في الدفاع أو الهجوم والكرات الثابتة، لتطويرها".

وأشاد جريليش بالعائد من الإصابة جون ماكجين، وقال عنه: "سيكون إضافة هائلة لنا، لقد كان من أفضل اللاعبين في الدوري قبل الإصابة، هو من اللاعبين الذين لا تقدرهم حتى تلعب إلى جوارهم، فضلا عن تأثيره الكبير في غرف الملابس".

وجدير بالذكر جريليش من نجوم هذا الموسم، إلا أن أستون فيلا يحتل المركز الـ19 في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أول مراكز البقاء.