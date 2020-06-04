هل يشارك الزمالك في مهرجان اعتزال حسام عاشور؟ خالد الغندور يجيب (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي خالد الغندور، إن الزمالك ليس لديه مشكلة في المشاركة بمهرجان اعتزال حسام عاشور، خاصة أنه لاعب أعطى للنادي الأهلي الكثير.
وأضاف «الغندور»، في تصريحات عبر برنامجه «زملكاوي» على قناة النادي: «فيديو 7 دقائق أنهى تاريخ 16 عامًا مع الأهلي. حسام عاشور أكثر لاعب حصل مع النادي على بطولات، قيل له اطلع برة، ومفيش مباراة اعتزال، ومفيش قناة».
وتابع: «دوست على حسام عاشور إللي مالوش صوت، ومالوش ظهر، إحنا هنا في قناة نادي الزمالك بنحترم كل الأندية، ومعندناش أي مشكلة إننا نكون مشاركين في اعتزال حسام عاشور، معندناش أي مشكلة إننا نكون مشاركين في اعتزال لاعب أعطى لناديه. نقدر كل اللاعبين ونحترمهم حتى لو في أندية منافسة».
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