شكرا لقرائتكم تجمد المفاوضات بين الزمالك والمصري في التعاقد مع كريم العراقي ومحمود وادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجمدت المفاوضات بين ادارتي الزمالك والمصري بشأن تعاقد الفريق الأبيض مع الثنائي كريم العراقي ظهير ايمن المصري والفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق، بعدما ابدى الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك رغبته في ضم الثنائي لتدعيم مركزي الهجوم والظهير الأيمن ، وجاء سبب تجميد المفاوضات نظرا لرغبة المصري في تسويق اللاعبين خارج مصر بعد وصول بعض العروض الشفوية لادارة المصري من اندية خليجية.

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من ناحية اخري يرفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التعاقد مع ظهير أيسر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل وجود كل من محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ، بالإضافة الي عودة احمد فتوح المعار الي سموحة الموسم الحالي، وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك ان كارتيرون يفضل التعاقد مع لاعب وسط مدافع ليكون بديل لطارق حامد وفرجاني ساسي بدلا من التعاقد مع ظهير أيسر وسيكون لاعب الوسط المدافع أكثر افادة للفريق.

في سياق مختلف أجرى مسئولو الزمالك اتصالات ودية باعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لمعرفة موقف اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل، وهل سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق وفقا لما تردد مؤخرا، وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن وجود اتصالات بين الزمالك والجبلاية للتأكد من تبطيق القرار من عدمه حتي يتم توفيق أوضاع الأجانب المتواجدين في الزمالك والمرتبطين بعقود ومعارين لاندية أخرى، وكذلك للاستقرار علي عدد اللاعبين الأجانب الذين سيتعاقد معهم الزمالك في الموسم المقبل.