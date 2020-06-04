شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد: شوبير لن يترشح لرئاسة الاتحاد ضد أبو ريدة ..ولن أخوض الانتخابات القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن موقفه من الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة سواء تم تطبيق بن الـ 8 سنوات أو إلغائه، وسأبتعد هذه الدورة لكي أشاهد وجوه جديدة ودورها فى إدارة الكرة فى مصر.

وأضاف: " لا أظن ترشح أحمد شوبير على مقعد رئاسة اتحاد الكرة أمام هاني أبوريدة".

وأكد أن اعتماد اللائحة حق أصيل للجمعية العمومية باعتمادها أو رفضها ، مضيفا طالبت محمد فضل بعدم التواجد في اللجنة الخماسية .

وواصل قائلا : "عمرو الجنايني يصلح رئيس لجنة مؤقتة تابعة للفيفا مناسب ولكن لا يصلح ان يكون رئيس اتحاد الكرة بالانتخابات ، مضيفا أن اللجنة الخماسية انشغلت بالأحوال اليومية لاتحاد الكرة لمدة 6 أشهر

Advertisements

وأضاف ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الأربعاء قائلا، أن تطبيق تقنية الفار شابه بعض الخلافات بين اللجنة الخماسية والجهة الإدارية .

وقال إن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، كلف اللجنة الخماسية ب 5 مهام فقط لإدارة شئون اتحاد الكرة مؤكدا ان اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة تسمي لجنة التطبيع وفقا للوائح فيفا ، اللجنة المؤقتة مكونة من مجموعة من الموظفين في الاتحاد الدولي فيفا مقابل أجر وفقا لعقود بين فيفا والأعضاء ، بحيث يتم التوقيع على عقود توظيف في الفيفا مقابل أجر مادي .

وواصل أحمد مجاهد حديثه قائلا توظيف الأعضاء يكون لمدة في الغالب لا تصل الى مدة سنة وهى عبارة عن 4 او 6 شهور مثلا ، علاوة على انه من حق فيفا انهاء عمل اللجنة في أى وقت ومن المفترض انتهاء عملها في 31 يوليو أو حسب إتمام التكليفات والمهام الموكلة اليها .