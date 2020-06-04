شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد : فيفا كلف اللجنة الخماسية ب 5 مهام فقط لإدارة شئون اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد أحمد مجاهد ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، كلف اللجنة الخماسية ب 5 مهام فقط لإدارة شئون اتحاد الكرة

وأضاف ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الأربعاء قائلا ان اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة تسمي لجنة التطبيع وفقا للوائح فيفا ، اللجنة المؤقتة مكونة من مجموعة من الموظفين في الاتحاد الدولي فيفا مقابل أجر وفقا لعقود بين فيفا والأعضاء ، بحيث يتم التوقيع على عقود توظيف في الفيفا مقابل أجر مادي .

وواصل أحمد مجاهد حديثه قائلا توظيف الأعضاء يكون لمدة في الغالب لا تصل الى مدة سنة وهى عبارة عن 4 او 6 شهور مثلا ، علاوة على انه من حق فيفا انهاء عمل اللجنة في أى وقت ومن المفترض انتهاء عملها في 31 يوليو أو حسب إتمام التكليفات والمهام الموكلة اليها .

وقال أحمد مجاهد، عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، إنه يطمع في رئاسة اتحاد كرة القدم المصري في المستقبل مؤكدا انه ينتظر دوره في الرئاسة مؤكدا ان هناك أكثر من 200 ملف متأخر في انتظار مجلس اتحاد الكرة القدم الجديد فور وصوله للبت فيها وأنه يشفق كثيرا عليهم.

واستكمل مجاهد قائلا أغير على اتحاد الكرة من بعض الأسماء المرشحة، مضيفا كل أعضاء اتحاد الكرة لهم دور حقيقي وإشاعة إدارة أبو ريدة ومجاهد فقط غير صحيحة فكيف يكون 12 عضوا ليس لهم دور في وجودنا.

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وتمنى مجاهد أن يكون خليفة أبو ريدة داخل اتحاد الكرة في مصر، مؤكدا أنه من السهل أن يكون رئيس اتحاد الكرة وخليفة أبو ريدة محليا الا انه من الصعب ان يحل أي شخص حتى لو ساعده أبو ريدة مكانه خارجيا افريقيا او دوليا.

وفى ذات السياق أكد المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، أن المهندس هاني أبوريدة يملك خبرات إدارية وشبكة علاقات ضخمة تجعله على رأس أعظم الشخصيات الإدراية في العالم.

وقال مجاهد، أن أبوريدة سيكون أخر عضو مكتب تنفيذي في الفيفا من مصر، ولن يتكرر هذا الانجاز بعد ابو ريدة.

وتابع من الممكن أن يتولى مصري عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الأفريقي بمساعدة أبوريدة، انما تولى المهمة في الفيفا لن يحدث حتى ولو بمساعدة أبوريدة.

كان أحمد مجاهد تقدم باستقالة من عضوية اتحاد الكرة بعد توديع منتخب مصر لبطولة امم افريقيا 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا 1- 0، لكنه برغم هذا أعلن تمسكه بموقعه كمنسق عام، فى اللجنة المنظمة للبطولة.

وأعلن مجلس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي نظمتها مصر شهري يونيو ويوليو العام الماضي.