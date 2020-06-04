شكرا لقرائتكم أحمد عبد الحليم: الزمالك كان الأفضل فنيا قبل توقف النشاط فكيف يخاف من عودته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد عبد الحليم نجم الزمالك الأسبق إن الأبيض فعل ما لم يحققه أي فريق آخر قبل توقف النشاط الرياضي، بعد الفوز ببطولتي السوبر الأفريقي والسوبر المصري، فضلًا عن الصعود لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

أكد عبد الحليم خلال حواره لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك مع الإعلامى خالد الغندور إن مستوى الفريق الأبيض كان في تصاعد مستمر قبل توقف النشاط، في الوقت الذي هبط فيه منافسه فنيا بعد خسارة السوبر المصري والتعادل في مباراة بالدوري.

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وتعجب نجم الزمالك الأسبق من الأصوات التي تدعى خوف الأبيض من اسئناف النشاط قائلا:" كيف يخشى الزمالك استكمال مسابقة الدوري، وهو الأفضل فنيًا من منافسه قبل توقف النشاط الرياضي" موضحا أن الأبيض الأكثر تضررا من توقف النشاط.

وواصل عبد الحليم: "توقف النشاط أضر بالزمالك ولا نخشى استكمال الدوري، فهناك عدد مباريات أكثر من فارق النقاط مع المنافس".