شكرا لقرائتكم خبير اللوائح الرياضية : وزارة الرياضة ستحقق في التبرعات التي دخلت خزينة الاهلى فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طلال عبد اللطيف ، خبير اللوائح الرياضية، أن وزارة الشباب والرياضة ستحقق في التبرعات التي دخلت خزينة الاهلى فقط.

وأضاف خبير اللوائح الرياضية، في تصريحات تلفزيوينة أن النادى الأهلي ليس له شأن فى الأموال التى تم دفعها لمحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء قبل الانتخابات.

وواصل عبد اللطيف حديثه قائلا : "ما تم دفعه من تركي آل الشيخ للخطيب قبل الانتخابات ليس للنادى الأهلي شأن فى هذا الأمر على الإطلاق".

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وتابع طلال قائلا : "القانون يقر بأنه عند التبرع للنادي يجب على المسؤولين إخطار الجهة الإدارية، واللجنة الوزارية ستعتمد على كافة الأموال التى دخلت خزينة النادى فقط".

وأستكمل خبير اللوائح قائلا أن المادة 25 من اللائحة تجبر الاهلى على رد التبرعات فور اخطار الوزراة لأنها المسئولة ماليا واداريا

نشر تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر صفحته على موقع التوصل الاجتماعى، ما وصفه بأنه البوست الأخيرة حول أزمة النادى الأهلى الأخيرة، وقال فيه: "البوست الأخير فى هذا الموضوع.. محبتى وأى عربى لا حدود لها لمصر.. مصر بلدى الثانى.. التى لها ولقائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى معزه خاصة فى قلبى.. وكنت أتمنى أن أساهم فى بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح فى عهد هذا القائد الكبير.. الذى وقف فى وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعه وقوة ونظافة قلب وأيد.. ولكن حدث الذى حدث ... ومن هذا المنطلق قررت أنهو بعد حصر الأموال والهدايا العينة المقدمة واسترجاعها بالكامل أن أساهم بكامل المبلغ أن سمح لى من قبل الجهات ذات العلاقة فى مصر الحبيبه فى صندوق تحيا مصر لما لمصر ولقائدها الكبير من معزه وحب وتقدير.. عاشت المملكة ومولاى الملك وسيدى ولى العهد وعاشت مصر وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسى وكلنا أيد وحده فى المره قبل الحلوه".