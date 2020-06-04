شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: لم يقرر بعد موعد استئناف بطولة الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير أن كل ما ينشر عن موعد عودة الدوري خطأ ، وذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم.

وقال أحمد شوبير في برنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ان الدكتور أشرف صبحي عرض كل الأمور الخاصة بالرياضة وإمكانية عودة النشاط وفرص العودة بما فيها الأندية ومراكز الشباب والانشطة الثقافية في اجتماع كان مطول.

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أضاف شوبير انه تم الاستقرار علي الإعلان عن القرارات الأسبوع المقبل لمزيد من الدراسة ، مشددا علي أن الدولة لن تحدد موعد عودة الدوري ولا جدول الدوري وانما هو دور اتحاد الكرة.

واستعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعها مساء اليوم، مقترحات عدد من الوزارات للاستئناف التدريجي للأنشطة في الجهات التابعة لها، وكذا ضوابط العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بدور العبادة، وحضر الاجتماع وزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، الأوقاف،، السياحة والآثار، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، التنمية المحلية، الداخلية، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، الدولة للإعلام، والطيران المدني، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس هيئة الشراء الموحد.