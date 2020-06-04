شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الزمالك مستعد للمشاركة في مهرجان اعتزال حسام عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن الزمالك مستعد للمشاركة في مهرجان اعتزال حسام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى موضحا أن اللاعب رحل بشكل لا يليق من القلعة الحمراء

أكد الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى: "حسام عاشور رحل بشكل لا يليق عن النادي الأهلي والغريب أن عاشور كان التريند ويضرب به المثل عندما يريدوا السخرية من الزمالك والآن الجميع انقلب عليه".

أضاف الغندور:" حسام عاشور الأهلي فعل معه ذلك لانه ليس له ظهر ولا مشكلة لدينا في المشاركة بإعتزال حسام عاشور".