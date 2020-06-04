شكرا لقرائتكم بورتيمونينسي يتغلب على جيل فيسنتي بعد عودة الدوري البرتغالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد توقف استمر قرابة ثلاثة أشهر، عادت بطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم للحياة من جديد، بعدما أقيمت اليوم أول مباراة في المسابقة منذ تعليق منافساتها في مارس الماضي.

وتغلب بورتيمونينسي 1 - صفر على ضيفه جيل فيسنتي يوم الأربعاء في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة. ورفع بورتيمونينسي رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، في حين تجمد رصيد جيل فيسنتي عند 30 نقطة في المركز التاسع.

ويدين بورتيمونينسي بالفضل في تحقيق هذا الفوز، إلى لاعبه لوكاس فيرنانديز، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 49.