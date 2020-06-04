شكرا لقرائتكم فرانكفورت يزيد معاناة بريمن في الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل آينتراخت فرانكفورت صحوته في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، عقب فوزه الكبير 3 - صفر على مضيفه فيردر بريمن يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين للبطولة.

وارتفع رصيد فرانكفورت، الذي تغلب على فولفسبورغ في مباراته الماضية بالمسابقة، إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين توقف رصيد بريمن عند 25 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير). وأخفق الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، فرض فرانكفورت سيطرته على المباراة ، مما مكن لاعبه أندريه سيلفا من افتتاح التسجيل للضيوف في الدقيقة 61، قبل أن يضيف زميله ستيفان إيلسانكر الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 81 و90.