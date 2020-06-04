اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3/6/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 3/6/2020 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، حسام عاشور قائد النادي الأهلي يدرس التراجع عن قرار اعتزاله والعودة من جديد للملاعب، خاصة بعد تلقيه عرضاً سعودياً مغرياً خلال الأيام الماضية ، بخلاف العروض المحلية التي في جعبته وأبرزها من وادى دجلة وسموحة والاتحاد السكندري، وجاء تفكير عاشور للعودة للمستطيل الأخضر والتراجع عن قرار اعتزاله بعد اعتماد مجلس إدارة النادي الأهلي ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة، وذلك بعد هجومه على النادي مؤخراً. Advertisements حسام عاشور يدرس التراجع عن الاعتزال والرحيل للسعودية يدرس حسام عاشور قائد النادي الأهلي التراجع عن قرار اعتزاله والعودة من جديد للملاعب، خاصة بعد تلقيه عرضاً سعودياً مغرياً خلال الأيام الماضية ،بخلاف العروض المحلية التي في جعبته

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