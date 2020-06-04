شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3/6/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 3/6/2020 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، إجراء أحمد فتحي نجم النادي الأهلي المنتقل في الموسم الجديد لبيراميدز، مسحة جديدة للتأكد من عدم اصابته بفيروس كورونا بعد اعلان زوجته عن اصابتها بالفيروس بصحبة بناتها، وأجرى مسئولو الأهلى اتصالات مكثفة مع أحمد فتحى حيث اطمئن أكثر من مسئول فى النادى على أحمد فتحى وأسرته، وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى مع فتحى بشكل متواصل خلال الساعات الماضية للاطمئنان عليه وتأكد عبد الحفيظ من سلبية "عينة" أحمد فتحى بعدما خضع للمسح خلال الساعات الماضية، ليتأكد عدم إصابة نجم الفريق بالفيروس، وتمنى مسئولو القلعة الحمراء لأسرة اللاعب الشفاء العاجل.

يُجري أحمد فتحي نجم النادي الأهلي المنتقل في الموسم الجديد لبيراميدز مسحة جديدة للتأكد من عدم اصابته بفيروس كورونا بعد اعلان زوجته عن اصابتها بالفيروس بصحة بناتها

حسام عاشور يدرس التراجع عن الاعتزال والرحيل للسعودية

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يدرس حسام عاشور قائد النادي الأهلي التراجع عن قرار اعتزاله والعودة من جديد للملاعب، خاصة بعد تلقيه عرضاً سعودياً مغرياً خلال الأيام الماضية ،بخلاف العروض المحلية التي في جعبته

الزمالك يستفسر عن موقف اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل