7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 3/6/2020 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، أعلان اتحاد الكرة، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، تعافى الدكتور محمود سعد، نجم الزمالك الأسبق والمدير الفنى لاتحاد الكرة، من فيروس كورونا، بعد أيام من إعلان إصابته ونقله لأحد المستشفيات للخضوع لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا قبل أن يتماثل للشفاء. وقال مصدر بالجبلاية، إن السبب فى إصابة محمود سعد هو مخالطته لـ"حلاق" حامل للفيروس، الأمر الذى أدى إلى تعرضه للاصابة وعزله بالحجر الصحي. حسام عاشور يدرس التراجع عن الاعتزال والرحيل للسعودية يدرس حسام عاشور قائد النادي الأهلي التراجع عن قرار اعتزاله والعودة من جديد للملاعب، خاصة بعد تلقيه عرضاً سعودياً مغرياً خلال الأيام الماضية ،بخلاف العروض المحلية التي في جعبته Advertisements وزير الرياضة يستقبل الخطيب لبحث رد تبرعات الأهلى استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الأربعاء محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وتم التباحث حول مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب النادى الأهلى بشأن رد كافة التبرعات المالية

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