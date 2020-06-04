شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : الزمالك مستعد للمشاركة في مباراة اعتزال حسام عاشور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، إن الزمالك مستعد للمشاركة في مهرجان اعتزال حسام عاشور قائد الأهلي ، موضحا أن اللاعب رحل بشكل لا يليق من القلعة الحمراء، وقال الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى علي قناة الزمالك "حسام عاشور رحل بشكل لا يليق عن النادي الأهلي والغريب أن عاشور كان التريند ويضرب به المثل عندما يريدوا السخرية من الزمالك والآن الجميع انقلب عليه".
أضاف الغندور:" حسام عاشور الأهلي فعل معه ذلك لانه ليس له ظهر ولا مشكلة لدينا في المشاركة بإعتزال حسام عاشور"، مشيراً إلي أن الاهلي لا يستطيع اتخاذ موقف مع صالح جمعة لاعب الفريق بسبب افعاله ، ولكن بسبب فيديو 8 دقائق لحسام عاشور تم اصدار قرارات ضده .
وقال خالد الغندور إن قناة الزمالك يتابعها جمهور الأهلى قبل الزمالك لإنها ناجحة وتعرض كافة القضايا بعقل ومنطق ومصداقية، مضيفاً :" قناة الزمالك ناجحة ويشاهدها الملايين لأنها تدافع بمنطق وعقل ولا تحابى طرف على أخر".
وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى هى التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهجران الاعتزال عدة ساعات فقط، لكن الأخير خرج ليُهاجم مجلس الأهلى ويوجه له سهام النقد ويتهمهم بتعطيل مهرجان اعتزاله.
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