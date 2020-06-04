شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الطلائع: أفضل اللعب للأهلى عن الاحتراف الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سامي مدافع طلائع الجيش أنه يؤدي تدريبات أون لاين يومية بإشراف الجهاز الفني، استعدادا لعودة الدوري في أي قت، معلقاً في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"أحافظ على وزنى ولا أخرج من بيتي إلا للضرورة القصوى"، وواصل سامي حديثه قائلا : الاهلى فاوضنى اكثر من مرة والحمد لله محصلش نصيب ، مضيفا أفضل اللعب الأهلى عن الاحتراف حال أن يكون المقابل المادى واحد.

ووصف أحمد سامي لمسة اليد الشهيرة التي قام بها في مباراة فريقه السابق مصر المقاصة أمام الزمالك والتي تسببت في انسحاب الأخير بعدها بانها عفوية ولا ارادية وغير مقصودة، مؤكداً أنه فكر في مطالبة جهادجريشة حكم اللقاء باحتساب ضربة الجزاء ولكن الوقت كان قد مر عليها، مضيفاً إيهاب جلال أفضل مدرب تدربت معه ويوجد "كيميا" بينا وتدربت معه 5 سنين وهو عبقري جدا ورؤيته بعيدة وهو مدرب ذكى للغاية .

وتابع سامي قائلا "جون انطوى لاعب تحركاته مميزة جيدة ومهاجم يخطفك في ثانية "، مضيفا أستمتع بمشاهدة راموس وفان دايك كأهم المدافعين في العالم ، ويري في الوقت نفسه أن محمود علاء مدافع الزمالك مميز عن باقي المدافعين في الدوري لإحرازه الأهداف مثل الونش وياسر إبراهيم ورامي ربيعة .

وواصل سامي قائلا نحتاج 5 مباريات على الأقل ليكون اللاعبين في الفورمة الجيدة ، وعن عودة الدوري قال : أنا مع المصلحة العامة وصحة اللاعب اهم لان كل لاعب يملك أسرة كبيرة وقد ينتشر الوباء ويصل للجميع .

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