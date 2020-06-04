شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ إجراءات مقاضاة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كلف مسئولو النادي الأهلي الإدارة القانونية ببدء الإجراءات الفورية لمقاضاة نادي الزمالك بسبب لافته نادي القرن، والتي قامت الإدارة البيضاء بتعليقها على بوابات النادي، وهو الأمر الذي يخالف القانون على حد وصف الإدارة الحمراء خاصة وان هذا اللقب مضاف الى شعار الأهلي وتم تسجيله كأحد عناصر ومكونات هذا الشعار، وفق ما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ويقوم النادى بتسويقه واستثماره ضمن عقود رعايته واستثماراته.

ويتقدم الاهلى بشكوى الى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادي الأهلي، باعتبار أنه المسئول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، والتقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية، فضلاً عن تحريك دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية، نتيجة التعدي على لقبه وشعاره الذي يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.

وكان مجلس الأهلي قد اعتمد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.

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