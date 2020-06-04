أخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 3 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 3 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، وزير الرياضة يستقبل الخطيب لبحث رد تبرعات الأهلى
وزير الرياضة يستقبل الخطيب لبحث رد تبرعات الأهلى
استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الأربعاء محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وتم التباحث حول مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب النادى الأهلى بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادى وفقاً لما ورد بقرار مجلس إدارة النادى أمس.
يدرس حسام عاشور قائد النادي الأهلي التراجع عن قرار اعتزاله والعودة من جديد للملاعب، خاصة بعد تلقيه عرضاً سعودياً مغرياً خلال الأيام الماضية ، بخلاف العروض المحلية التي في جعبته وأبرزها من وادى دجلة وسموحة والاتحاد السكندري، وجاء تفكير عاشور للعودة للمستطيل الأخضر والتراجع عن قرار اعتزاله بعد اعتماد مجلس إدارة النادي الأهلي ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة، وذلك بعد هجومه على النادي مؤخراً.
مدافع الطلائع: أفضل اللعب للأهلى عن الاحتراف الخارجى
أكد أحمد سامي مدافع طلائع الجيش أنه يؤدي تدريبات أون لاين يومية بإشراف الجهاز الفني، استعدادا لعودة الدوري في أي قت، معلقاً في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"أحافظ على وزنى ولا أخرج من بيتي إلا للضرورة القصوى"، وواصل سامي حديثه قائلا : الاهلى فاوضنى اكثر من مرة والحمد لله محصلش نصيب ، مضيفا أفضل اللعب الأهلى عن الاحتراف حال أن يكون المقابل المادى واحد.
فايلر يستفسر من الأهلي عن ملف مروان محسن واللاعب الأجنبي
استفسر السويسري رينيه فايلر المديرالفني للأهلي من إدارة النادي عن عدة أمور خاصة بفريق الكرة منها ملف تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الذى سبق وأوصى رينيه فايلر بالتجديد له والإبقاء عليه باعتباره من الركائز الاساسية كما إستفسر المدرب السويسري من الإدارة الحمراء عن تطورات المفاوضات مع اللاعب الأجنبي المُقرر التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة بعدما سبق وحدد المدير الفني احتياجاته لإدارة النادي ورشّح أربعة لاعبين أجانب للتعاقد مع أحدهم ويُعد الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم فريق مازيمبى الكونغولى،أحد هذا الرباعي.
أسامة عرابي يطالب إدارة الأهلي إعادة النظر في القرارات الخاصة بحسام عاشور
أبدى أسامة عرابي المدرب العام السابق بالفريق الكروي الأول في النادي الأهلي تضامناً مع حسام عاشور كابتن الفريق الذي وجهة له الإدارة الشكر على الفترة التي قدمها اللاعب خلال السنوات الماضية والتراجع عن فكرة إقامة مهرجان اعتزال لتكريم اللاعب التاريخي للقلعة الحمراء.
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