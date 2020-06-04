شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يرفض التعاقد مع كاسونجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى فكرة التعاقد مع الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك الحالى والإتحاد الأسبق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بسبب هبوط مستوى اللاعب منذ فترة وعدم مشاركته مع أى فريق طوال الموسم الحالى بعد فشل انتقاله فى بداية الموسم للوداد البيضاوى المغربى وعودته مرة اخرى لمصر ، ثم خروجه من حسابات الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض خلال الشهور الماضية .

ويرتبط كاسونجو بذكريات سعيدة مع جماهير الإتحاد السكندرى عندما شارك مع الفريق فى موسمين نجح فيهما فى لفت الأنظار ، والإنتقال بعدها للزمالك إلا أن نجمه بدا فى الهبوط عقب الرحيل من القلعة البيضاء بداية الموسم فى صفقة انتقال المغربى محمد اوناجم من الوداد للأبيض ولم يشارك إلا لدقائق معدودة الأمر الذى جعله يخرج من حسابات كارتيرون عقب عودته لأبناء ميت عقبة خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

ويبحث مسئولو الزمالك عن التعاقد مع مهاجم افريقى سوبر يستعيدون به رحيل الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الفريق الذى تأكد عودته لناديه السابق الزمالك ، لتدعيم هجوم زعيم الثغر بلاعب قوى .

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من ناحية أخرى دخل أحمد مدبولى صانع ألعاب الإسماعيلى حسابات نادى الإتحاد السكندرى من اجل استقطابه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة فى إطار رغبة الإدارة الخضراء فى تدعيم مركز صانع الألعاب بلاعب خبرة بعد التاكد من عودة أحمد رفعت إلى ناديه السابق الزمالك عقب انتهاء إعارته مع زعيم الثغر بنهاية الموسم الجارى .

وانتقل أحمد مدبولى إلى الإسماعيلى فى بداية الموسم الحالى قادما من الزمالك فى صفقة إبراهيم حسن صانع ألعاب الدراويش بصحبة محمود عبد العاطى دونجا إلا أنه ظهر بشكل جيد خلال الدقائق التى شارك فيها ، بينما ظل حبيسا لدكة البدلاء فترة بسبب تألق عدد من لاعبى الإسماعيلى فى نفس مركزه على رأسهم عبد الرحمن مجدى .

ويبحث الجهاز الفنى للإتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف عن لاعب فى مركز صانع الألعاب يكون بديل لمحمد الصباحى الذى تعاقد معه زعيم الثغر خلال الميركاتو الشتوى الماضى قادما من اسوان .