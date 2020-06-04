شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح الناهى مديرا لقطاع كرة القدم بنادى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر فرج عامر رئيس نادى سموحة، تعيين صلاح الناهى مديرا لقطاع كرة القدم فى سموحة استعدادا لعودة النشاط الرياضى وبدء وضع خطة داخلية لقطاع الكرة وجاء ضمن القرارات أيضا تكليف محمود صبحى برئاسة قطاع الناشئين خلفا لرضا البلتاجى و رماح ابو زيد برئاسة قطاع البراعم .

فى شأن مختلف، تمسك مسئولو سموحة باستمرار الهانى سليمان حارس مرمى الفريق فى الموسم المقبل واستمراره مع الموج الأزرق بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه خلال الموسم الحالى أدى لإقترابه من الإنضمام لصفوف المنتخب الوطنى ، وتم رفض كافة العروض التى تلقاها الحارس فى الآونة الأخيرة من بعض الأندية المحلية، حيث يمر الهانى سليمان بأفضل فتراته الكروية فى الموسم الحالى مع سموحه منذ انتقاله فى بداية الموسم قادما من الإتحاد السكندرى فى صفقة انتقال حر ، وتألق بشكل ملحوظ استعاد به كثير من مستواه المعهود عنه فى المواسم الماضية مع زعيم الثغر ، مما دفع بعض الأندية للدخول فى مفاوضات رسمية معه من أجل استقطابه خلال الموسم المقبل .

من جانبه رفض الهانى سليمان مناقشة أى من العروض التى وصلته مؤكدا على احترامه الكامل لمجلس إدارة سموحه برئاسة فرج عامر الذى يكن له كل حب وتقدير ، وطالب مسئولى الأندية التى تفاوضه بتحويل العروض لمجلس إدارة النادى الازرق لمناقشته والتى رفضتها بالكامل فى إطار سعى الأدارة للحفاظ على القوام الأساسى لسموحه .

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تمسك حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة بعناصر الخبرة فى فريقه رافضا الاستغناء عن أى لاعب فى الوقت الحالى حتى تتضح الرؤية بشأن استكمال مسابقة الدورى من عدمها، خاصة أن هناك عددا من اللاعبين شاركوا معه من قبل مع الموج الأزرق مثل ثنائى قلب الدفاع السيد فريد ومحمود عزت، بالإضافة للهانى سليمان حارس المرمى، وأحمد حسن مكى مهاجم الفريق.

ورغم اتفاق حمادة صدقى مع فرج عامر رئيس سموحة على ضرورة تغيير جلد الفريق بالتعاقد مع وجوه جديدة تستطيع إعادة الفريق من جديد لجو المنافسة، إلا أنه فى نفس التوقيت فإن المدير الفنى أكد ضرورة الإستعانة بعدد من عناصر الخبرة.

من ناحية أخرى أكد حمادة صدقى أنه عقد جلسة اليوم مع الجهاز الفنى للفريق من أجل التجهيز لخوض التدريبات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه اتخذنا إجراءات احترازية مع الجهاز الطبى والإدارى استعدادًا لعودة النشاط الرياضى منتصف الشهر الجارى، ولا نعلم حتى الآن مصير الدورى لهذا الموسم، سواء باستكماله أو إلغائه.

وقال صدقى، فى تصريحات تليفزيونية، إنه تحدث مع الجهاز الفنى فى العديد من الملفات كما وضعنا فى اعتبارنا بعض المراكز التى نحتاجها والصفقات التى نسعى لإبرامها لكن يجب أن نعرف مصير الدوري من أجل البدء فى الخطوات المقبلة.