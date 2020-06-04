مع اقتراب الزمالك من ضم بابل ..تعرف علي تاريخ لاعبى انجولا في مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
مع اقتراب نادي الزمالك بالتعاقد مع الدولي الأنجولي أري بابل، جناح ونجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أول أغسطس الأنجولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما طالب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك بتدعيم مركز الجناح الأيسر ، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي بمجرد التوصل لاتفاق نهائي علي أن يوقع على العقود عبر الإيميل في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ويعتبر بابل خامس محترف انجولي في الكرة المصرية ، حيث بدأ تعارف الجماهير المصرية على اللاعبين الأنجوليين جاء في عام 2001 بينما كان النادي الأهلي يخوض احدى مبارياته في دوري أبطال أفريقيا أمام فريق بيترو أتليتكو الأنجولي الذي استطاع أن يفوز على الأهلي في استاد القاهرة بـ 4 أهداف لهدفين، في تلك المباراة تألق لاعبان أنجوليان هما أمادو فلافيو وسباستياو جلبيرتو وعلى الفور طلب المدير الفني للأهلي آنذاك مانويل جوزيه من إدارة النادي شراء الثنائي الأنجولي فلافيو وجلبيرتو.
وفي السطور القادمة نرصد تجربة الأنجوليين في مصر..
أمادو فلافيو
وشارك فلافيو مع القلعة الحمراء خلال الفترة من يوليو 2005 إلى 2008، في 151 مباراة سجل خلالها 56 هدفًا وصنع 18 أخرى، وتوج مع القلعة الحمراء بـ5 بطولات دوري، و3 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، و3 بطولات لكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر الإفريقي 3 مرات، كما حصل على برونزية مونديال 2006.
سباستياو جيبلرتو
وعلى نفس الوتيرة يبقى الأنجولى فيلسبرتو سيباستياو "جيلبرتو"، أحد أنجح الأفارقة فى تاريخ القلعة الحمراء، والذى قضى معه 8 مواسم من النجاح والتألق قبل أن ينهى مسيرته مع الأهلى عام 20100.
شارك جيلبرتو مع الأهلى فى حوالى 280 مباراة، وسجل 6 أهداف لكنه صنع العديد من الأهداف لرؤوس المهاجمين لاسيما عماد متعب وفلافيو، وتوج معه بـ21 بطولة "6 بطولات دورى ممتاز و3 دورى أبطال أفريقيا و4 سوبر أفريقى و5 سوبر مصرى و3 كأس مصر"، بعدها انتقل إلى ليرس البلجيكي ثم آيل ليماسول القبرصي واعتزل الكرة، حيث شارك جيلبرتو مع الأهلي المصري في نجاحات الفريق محلياً وقارياً وعالمياً في تلك الفترة.
إيفيلنو
بينما كانت أشهر حالات الفشل من نصيب الأنجولى إفيلينو لاعب الأهلى السابق الذى تعاقد معه موسم 2001\2002 وتبين أنه مصاب بالسل، إفيلينو لا يذكره تاريخ النادي الأهلي إلا في مباراة ودية مع روما الإيطالي حيث هز شباكه بهدف، ولم يقدم أي شيء بعد ذلك.
جيرالدو
تعاقد الأهلي مع الجناح الأنجولي جيرالدو، نجم فريق بريمييرو دي أوجوستو السابق، في الموسم الماضي، وتعرفت الجماهير المصرية على جيرالدو بعدما برز بشكل ملفت خلال مشوار فريقه بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، ولكن لم يقدم اللاعب المطلوب منه حتى الآن، حيث شارك في 23 مباراة بالدوري ونجح في تسجيل 3 أهداف، فيما شارك في مباراة بكأس مصر، وفي مباراة بالسوبر المصري و3 مباريات بدوري أبطال أفريقيا.
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