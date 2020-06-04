مع اقتراب الزمالك من ضم بابل ..تعرف علي تاريخ لاعبى انجولا في مصر

سباستياو جيبلرتو

وعلى نفس الوتيرة يبقى الأنجولى فيلسبرتو سيباستياو "جيلبرتو"، أحد أنجح الأفارقة فى تاريخ القلعة الحمراء، والذى قضى معه 8 مواسم من النجاح والتألق قبل أن ينهى مسيرته مع الأهلى عام 20100.

شارك جيلبرتو مع الأهلى فى حوالى 280 مباراة، وسجل 6 أهداف لكنه صنع العديد من الأهداف لرؤوس المهاجمين لاسيما عماد متعب وفلافيو، وتوج معه بـ21 بطولة "6 بطولات دورى ممتاز و3 دورى أبطال أفريقيا و4 سوبر أفريقى و5 سوبر مصرى و3 كأس مصر"، بعدها انتقل إلى ليرس البلجيكي ثم آيل ليماسول القبرصي واعتزل الكرة، حيث شارك جيلبرتو مع الأهلي المصري في نجاحات الفريق محلياً وقارياً وعالمياً في تلك الفترة.