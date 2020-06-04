شاهد.. عصام الحضرى يمنح اليو بادجى هدية فى تدريبات الحجر المنزلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق ، هدية إلى السنغالى اليو بادجى مهاجم فريق الاهلى خلال تواجدهما بأحد التدريبات فى الحجر المنزلى أستعدادا لاستئناف النشاط الرياضى وللحفاظ على اللياقة البدنية .. ونشر اليو بادجى صورة له برفقة عصام الحضرى حاملا قفاز حراس المرمى عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام وعلق قائلا " شكرا على الهدية ووقتك و لقد كانت جلسة لطيفة " .
وشارك بادجى مع الأهلى فى 7 مباريات بمختلف البطولات خلال الموسم الجارى منذ انضمامه إلى الفريق فى ميركاتو يناير الماضى قادماً من الدورى السويسرى، وسجل خلالها هدفاً وصنع هدفين لزملائه بالفريق قبل توقف النشاط.
وكان بادجى أكد أنه يتمنى مواجهة نادي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، من أجل الثأر من هزيمة الفريق في السوبر المصري بركلات الترجيح، وقال بادجي في تصريحات تليفزيونية، "أتمنى أن نواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل إسعاد جماهير الفريق، وتعويضهم عن هزيمة السوبر المصري".
وأضاف، "لدي الرغبة في مواجهة الزمالك من أجل الانتقام والثأر من هزيمة الفريق في السوبر المصري، خاصة أننا كنا الخصم الأفضل طوال المباراة لكن لم يحالفنا التوفيق".
واختتم مهاجم الأهلي تصريحاته قائلا، "ركلة الجزاء التي أضعتها في مباراة السوبر كانت بمثابة الإحباط بالنسبة لي، خاصة أنني كنت قريبا من دخول التاريخ مع النادي لو تمكنت من تسجيلها ولكن كل هذا يحدث في كرة القدم".
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