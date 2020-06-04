شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عصام الحضرى يمنح اليو بادجى هدية فى تدريبات الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق ، هدية إلى السنغالى اليو بادجى مهاجم فريق الاهلى خلال تواجدهما بأحد التدريبات فى الحجر المنزلى أستعدادا لاستئناف النشاط الرياضى وللحفاظ على اللياقة البدنية .. ونشر اليو بادجى صورة له برفقة عصام الحضرى حاملا قفاز حراس المرمى عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام وعلق قائلا " شكرا على الهدية ووقتك و لقد كانت جلسة لطيفة " .

وشارك بادجى مع الأهلى فى 7 مباريات بمختلف البطولات خلال الموسم الجارى منذ انضمامه إلى الفريق فى ميركاتو يناير الماضى قادماً من الدورى السويسرى، وسجل خلالها هدفاً وصنع هدفين لزملائه بالفريق قبل توقف النشاط.