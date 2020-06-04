أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 3 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاربعاء 3 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يستفسر عن موقف اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل

الزمالك يستفسر عن موقف اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل

أجرى مسئولو الزمالك اتصالات ودية بأعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لمعرفة موقف اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل، وهل سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق وفقا لما تردد مؤخرا، وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن وجود اتصالات بين الزمالك والجبلاية للتأكد من تطبيق القرار من عدمه حتي يتم توفيق أوضاع الأجانب المتواجدين في الزمالك والمرتبطين بعقود ومعارين لأندية أخرى، وكذلك للاستقرار علي عدد اللاعبين الأجانب الذين سيتعاقد معهم الزمالك في الموسم المقبل.

كارتيرون يفضل ضم لاعب وسط مدافع عن الظهير الأيسر في الصيف

يرفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التعاقد مع ظهير أيسر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل وجود كل من محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ، بالإضافة الي عودة أحمد فتوح المعار الي سموحة الموسم الحالي، وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك ان كارتيرون يفضل التعاقد مع لاعب وسط مدافع ليكون بديل لطارق حامد وفرجاني ساسي بدلا من التعاقد مع ظهير أيسر وسيكون لاعب الوسط المدافع أكثر افادة للفريق.

تقارير يونانية: عمرو وردة معروض على الزمالك بعد عودته إلى باوك كشفت تقارير صحفية يونانية، أن الدولى المصرى عمرو وردة، لاعب فريق باوك اليوناني، عُرض على نادى الزمالك في الفترة الأخيرة، بعد انتهاء إعارته مع فريقه السابق لاريسا وعودته لصفوف فريقه الحالي مؤخرا، حيث ذكر موقع " enwsi" اليوناني، أنه لا يوجد أي فريق في اليونان يسعى للتعاقد مع وردة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. Advertisements