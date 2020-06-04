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وزير الرياضة وحسن مصطفي يتفقدان متحف الحضارات المرشح لاستضافة قرعة مونديال اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يتفقد غداً، الخميس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، متحف الحضارات بالفسطاط وهو أحد الأماكن المقترحة لإقامة حفل قرعة بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال التي تستضيفها مصر في شهر يناير المقبل، حيث يتمسك الاتحاد الدولى لكرة اليد  بإقامة كأس العالم للرجال  فى موعده حتى الآن، حيث إن منظومة الاتحاد الدولى تعمل من الآن على تسهيل الأمور التنظيمية فى ظل أزمة فيروس التى طالت العالم أجمع.

وكان وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور حسن مصطفى قد تفقدا الأعمال الإنشائية الجارية الآن بالصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، وهى ضمن الصالات التى ستستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد 2021.

وشملت الجولة الصالة الرياضية المغطاة، مقر الاتحاد المصرى لكرة اليد، والأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، وفندق اللاعبين والذى يضم ما يقرب من40 غرفه.

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وفى هذا الصدد قال وزير الرياضة إن صالة الألعاب الرياضية المغطاة والتى تتسع لـ 4500 ألف متفرج إضافة للبنية التحتية الرياضية، بالإضافة للصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، وبرج العرب، وصالة هيئة استاد القاهرة الدولي، لافتا إلى أن مصر لديها عدد من المنشآت الرياضية تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضة العالمية فى مختلف الألعاب.

 

 

 

 

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